إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بـ«فتاة المنصورة»

04 يناير 2020 - 09:12 م

قررت نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل المتهمين السبعة في واقعة التحرش الجماعى بفتاة شارع الجمهورية بالمنصورة ليلة رأس السنة، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة».



جاء ذلك بعد تنازل الفتاة وصديقتها، عن البلاغ المقدم منها بشأن الواقعة، وبعد التصالح مع المتهمين وتقديم محامى المتهمين والفتاتين التنازل للنيابة قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.





كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لواقعة تحرش جماعى بفتاة بالقرب من بوابة الجامعة أثناء احتفالات رأس السنة.





على الفور، أمر مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسته، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة تم التوصل لشخصية الفتاة، وتدعى "ز. ع. ش"، 20 سنة، طالبة بمعهد هندسة



