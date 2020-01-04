» فيديو.. موقف إنساني لـ «هيثم أحمد زكي» تتذكره خطيبته

04 يناير 2020 - 09:13 م

أعادت خبيرة الطاقة، إنجي سلامية، نشر مقطع فيديو لرجل مسن ينقذ قطة بطريقة إنسانية، قائلة إنه يذكرها بموقف مماثل لخطيبها الفنان الراحل، هيثم أحمد زكي.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجل مسن وهو يحمل في يده كرسي من أجل مساعدة قطة عالقة في مكان مرتفع على إنقاذها.

وعلقت "إنجي" على الفيديو، قائلة: "هيثم الله يرحمه عمل نفس الموقف ده بالظبط قطة كانت محبوسة في شجرة فضل رافعلها الكرسى لحد ما نزلت.. الله يرحمه زي ما كان هو عنده رحمة".

ومن وقت لآخر تشارك خطيبة الفنان الراحل، منشورات تترحم فيها على روحه، وتتذكره بالدعوات، بعد أن أقدمت في تصرف مفاجئ في أواخر نوفمبر الماضي على حذف جميع الصور التي تجمعهما معًا من على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "إنجي" مساء الخميس دعاءً له، قائلة: "في ليلة الجمعة أسألكم الدعاء اللهم ارحم هيثم واغفر له كل ذنوبه وكفر عنه كل سيئاته واعف عنه وجازيه بأحسن ما كان يعمل وادخله أعلى درجة في الجنة بدون سابقة عتاب ولا حساب".

وتسببت وفاة "هيثم" المفاجئة في 7 نوفمبر الماضي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية في حالة من الصدمة في الوسط الفني، خاصة بعد أن ذاق طعم اليتم في حياته، بعد وفاة والدته وهو طفل ورحيل والده في بداية شبابه.