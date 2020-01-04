» ننشر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

04 يناير 2020 - 09:39 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارًا ملحوظًا مساء اليوم السبت في عدد من البنوك، مقارنة بآخر سعر الخميس.

البداية مع البنك المركزي، حيث بلغ سعر لعملة الأمريكية 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية فسجل السعر 15.99 جنيها للشراء ونحو 16.09 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي بلغ سعر العملة الأمريكية 15.99 جنيها للشراء و16.09 جنيها للبيع.

أما بنك مصر فسجل السعر 15.99 جنيها للشراء و16.09 جنيها للبيع.