» آخر استعدادات العاصمة الإدارية لاستقبال قداس عيد الميلاد

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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة تنفيذ مجلس النواب بالعاصمة الإدارية تجاوزت الـ55%، متوقعًا أن تصميمه سيكون مختلفا كليا عن التصميم الحالي حيث أصبح قدرة على الاتساع  تصل إلى  1000 نائب.
وتابع "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية"dmc"، مساء السبت، أن  العاصمة الإدارية الجديدة تضم مدينة للفنون على مساحة 136 فدان، التي وصلت فيها معدلات التنفيذ إل85%، مشيرا إلى أنه تحتوي على أوبرا التي أقترب موعد افتتاحها.
وأضاف أن كاتدرائية ميلاد المسيح، جاهزة لأعداد قداس عيد الميلاد المجيد الذي من المقرر أن يبدأ غدًا أن جميع إجراءات الدخول والخروج ميسرة  للأشخاص الذين سيحضرون القداس.
 

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