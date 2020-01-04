وزير الإسكان يكشف موعد تسليم العاصمة الإدارية

كشفت الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تفاصيل الخطة الزمنية للإعلان عن تسليم العاصمة الإدارية الجديدة .



وأضاف "الجزار" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب على فضائية mbc مصر ،أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرر أن تكون هناك زيارة شهرية للعاصمة الجديدة بصحبة عدد من الوزراء حين الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى في 30 يونيو 2020.

وأضاف "الجزار" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب على فضائية mbc مصر ،أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرر أن تكون هناك زيارة شهرية للعاصمة الجديدة بصحبة عدد من الوزراء حين الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى في 30 يونيو 2020.