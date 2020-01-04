» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أكد محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ويصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء.
وأضاف " شاهين" عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هذا الطقس الطبيعي في شهر يناير أبرد شهور العام ومستمرين هذا الأسبوع في انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والإسكندرية".
وأشار " شاهين " إلى أنه من المتوقع العودة إلى حالة من عدم الإستقرار ونشاط الرياح وسقوط الأمطار الكثيفة من يوم الاثنين المقبل وتستمر موجة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع".