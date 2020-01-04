» الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

04 يناير 2020 - 11:40 م

أكد محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ويصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء.



وأضاف " شاهين" عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هذا الطقس الطبيعي في شهر يناير أبرد شهور العام ومستمرين هذا الأسبوع في انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والإسكندرية".

