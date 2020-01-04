» الملك سلمان ورئيس العراق يبحثان هاتفيًا هذا الأمر الهام

04 يناير 2020 - 11:20 م

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس العراقي برهم صالح، السبت، خفض التوتر بالمنطقة، غداة مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني وآخرين، في قصف أمريكي استهدفهم في بغداد.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقي.



وبحث الجانبان مستجدات الأحداث في المنطقة.



بدوره، أكد العاهل السعودي "حرص المملكة على أمن واستقرار العراق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها".



من جهته، أعرب صالح عن "شكره وتقديره لاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره".



وفجر الجمعة، قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، عزمها إرسال لواء كامل من الفرقة 82 المجوقلة (المحمولة جوا) إلى الشرق الأوسط.

