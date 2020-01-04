البحرية البريطانية تستأنف مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، استئناف البحرية الملكية مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز، على خلفيات تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان، إن "سفينتين تابعتين للبحرية الملكية سيبدآن مرافقة السفن التجارية التي تحمل علم المملكة المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز"، حسبما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وشعبها في هذا الوقت".

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