» اغتيال سليماني بداية لإنهاء وجود أمريكا بالمنطقة

05 يناير 2020 - 12:00 ص

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن اغتيال قاسم سليماني، هي نقطة البداية لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.



وأضاف سلامي في تصريح للتلفزيون الحكومي، السبت، أن الهجوم الأمريكي الذي استهدف سليماني "كان خطأ استراتيجيا كبيرا".

وتابع "اغتيال قاسم سليماني، هي نقطة البداية لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، يجب تسجيل هذا الكلام، لأنه في المستقبل سيرون تحقيق ذلك".

وأردف سلامي "انتقامنا سيكون على رقعة جغرافية واسعة، مع مرور الوقت ومع تأثيرات حاسمة".

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر: "مرحلة إنهاء الوجود الأمريكي الضار في غرب آسيا قد بدأت".

وفجر الجمعة، قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرون، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، عزمها إرسال لواء كامل من الفرقة 82 المجوقلة (المحمولة جوا) إلى الشرق الأوسط.