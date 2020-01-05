اسبانيول يشعل قمة "الليجا" بتعادله مع برشلونة

05 يناير 2020 - 12:10 ص

أشعل فريق اسبانيول، السبت، قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بين برشلونة وريال مدريد.



جاء ذلك بعدما تعادل اسبانيول مع ضيفه برشلونة بهدفين لكل منهما في الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.



بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، فيما ارتفع رصيد اسبانيول إلى 11 نقطة في المركز العشرين والأخير.



نجح اسبانيول في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله دافيد لوبيز سيلفا في الدقيقة 23.

وردّ برشلونة بثنائية في شوط المباراة الثاني عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال في الدقيقتين 51 و59.



وشهدت الدقيقة 75 طرد الهولندي فرينكي دي يونغ ليلعب برشلونة الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

