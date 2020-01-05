واشنطن تتوقع ردا إيرانيا على مقتل قاسمي "خلال أسابيع"

05 يناير 2020 - 12:50 ص

أعلن البيت الأبيض، السبت، أنه أبلغ الكونغرس الأمريكي توقعه ردا إيرانيا على مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، "خلال أسابيع".



وذكر البيت الأبيض أنه سيرسل إشعارا للكونغرس بالهجوم الذي أدى لمقتل سليماني، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي وقت سابق السبت، كشف غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم كرمان الجنوبي، عن تحديد طهران 35 موقعا أمريكيا حيويا في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تل أبيب لتكون في مرمى إيران.

وقال إن طهران "ستنقم" لمقتل سليماني.

وفجر الجمعة، قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وبات اغتيال سليماني، "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط.

وأعلن "البنتاغون"، الجمعة، عزمه إرسال لواء كامل من الفرقة 82 المجوقلة (المحمولة جوا) إلى الشرق الأوسط.