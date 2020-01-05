تعليق صادم من منقذ فتاة المنصورة على ملابسها

05 يناير 2020 - 05:55 ص

كشف سلامة هيكل - منقذ فتاة المنصورة - تفاصيلا جديدة عن التحرش بالفتاة ، مؤكدًا أن كثيرا ممن حاولوا التحرش بها كانوا يتناولون المخدرات والخمور ليلة رأس السنة.



وأضاف في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" : الدنيا كانت مردغانة كبيرة والكل كان هايص .. وأنا معرفش أي معلومة عن البنات .



وتابع: مش حابب أعلق على اللبس .. كل واحد حر .. وربنا هو البي بيحاسب .. اللي عايز يلبس قصير دي بتاعته .. اخنا شوفنا مشكلة فحاولنا نتدخل .. نص اللي كان واقف بيصور والنص التاني كان عايز البنت بأي طريقة.



