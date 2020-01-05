الأهلي يصدم اتحاد الكرة برده بعد تهديده بإيقاف كهربا

05 يناير 2020 - 06:51 ص

حذرت مصادر داخل النادي الأهلي من خطورة تهديدات اتحاد الكرة بوقف اللاعب المنتقل حديثا محمود عبد المنعم كهربا للأهلي بزعم وجود مستحقات مالية لدى لاتحاد الكرة عند الأهلي .



وقالت المصادر إن اتحاد الكرة لم يخطر الأهلي بأي قرار فيما يتعلق بكهربا والتالي فموقف النادي سليم تماما.



وأضاف: لدينا أموال ومستحقات مالية لدى اتحاد الكرة فلو أرادوا وقف كهربا فليدفعوا تلك الأموال أو على الأقل يخصموا الرقم المطلوب من الأموال التي تخصنا لديهم.



