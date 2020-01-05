شخص واحد كان بإمكانه إنقاذ سليماني من القتل .. فمن هو؟

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قاسم سليماني

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أسرار جديدة فيما يخص مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة كانت ستلغى عملية قتل قاسم سليماني في حالة واحدة فقط .

وأضافت: في حال استقبل مسئول عراقي مقرب من الولايات المتحدة لقاسم سليماني في مطار بغداد كانت أمريكا ستلغي العملية حفاظا على حياة رجلها في العراق.

ولم تكشف الصحيفة هوية المسئول العراقي المقرب من أمريكا واكتفت بالقول إنه مسئول كبير.

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