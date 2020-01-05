الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

05 يناير 2020 - 08:53 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 5 يناير في المعاملات الصباحية حالة من الاستقرار حيث سجل 16.04 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.09جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.09جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.11 جنيه.