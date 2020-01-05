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هكذا احتفل نجل الفنانة ليلى علوى بعيد ميلادها الـ58

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ليلي علوي
ليلي علوي
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علا خطاب

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نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لها، وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ58، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

نشرت ليلى مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وجهت فيه رسالة شكر لابنها خالد، بسبب احتفاله بعيد ميلادها، وعلقت كاتبة: "حبيبي يا خالد، فرحتني جدًا باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايمًا مع بعض".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة ليلي علوي مع الفيديو، متمنين لها سنة سعيدة.

جدير بالذكر أن خالد هو ابن الفنانة ليلي علوي، بالتبني،  قامت إحدى قريباتها - والدة خالد - قبيل وفاتها بتوصيتها عليه، فأعلنت تبنيها له.


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