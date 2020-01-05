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مذكرة دولية للقبض على "غصن"

عرب وعالم

كارلوس غصن
كارلوس غصن
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متابعات- أمينة عبد العال

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لبنان

بيروت

الشرطة اليابانية

كارلوس غصن

أصدرت الشرطة اليابانية مذكرة توقيف دولية للقبض على "كارلوس غصن" الذي هرب من إقامته الجبرية في اليابان، أثناء انتظاره لمحاكمته في مخالفات ماليةـ حسبما أعلنت وزيرة العدل الياباني ماساكو كوري.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية لـ"فرانس برس": "النظام القضائي في بلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا وهو يدار بشكل صحيح مع ضمان مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية، ومعتبرة أن فرار أي متهم أطلق سراحه مقابل كفالة هو أمر غير مبرر".

جدير بالذكر أن غصن وصل إلى بيروت الاثنين الماضي علي متن طائرة خاصة مستخدمًا جواز سفر فرنسيًا، ما سبب صدمة كبيرة لطوكيو فيما اعتبرت السلطات اللبنانية دخوله إلى البلاد كان بطريقة شرعية لا تستدعي ملاحقته.

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