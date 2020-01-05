دولة خليجية تدعو لحوار بين إيران وأمريكا

05 يناير 2020 - 09:43 ص

دعت سلطنة عمان سلطنة عمان المجتمع الدولي لزيادة جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية فإن عمان تدعو الولايات المتحدة وإيران للسعي للحوار والبحث عن قنوات دبلوماسية لحل خلافاتهما.

يأتي هذا عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه هاجمت إيران القواعد الأميركية أو أي شخص أميركي فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد.

وأضاف ترامب أنه إذا هاجمتنا إيران مجددا فستواجه ضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها.

كما أكد ترامب أن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي مواقع أميركية.

يذكر أن المرشد الأعلى على خامنئي هدد عقب مقتل قائد الفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برد قاس ضد الولايات المتحدة.