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محافظ البحر الأحمر يتفقد قاعة احتفال الاتحاد الأفريقي بجوائز الأفضل

الحياة السياسية

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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حسن حمدان

فى إطار الاستعداد للحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة الغردقة بمنتجع سيتاديل الباتروس لاختيار الأفضل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يرافقه اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة بتفقد الاستعدادات والقاعة التي ستشهد احتفال إعلان الفائزين بجوائز "كاف" التي تستضيفها مجموعة الباتروس تحت إشراف رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

 كما اطمأن المحافظ على كل التجهيزات والترتيبات بالقاعة التي تضم 600شخص يمثلون نجوم العالم في كرة القدم بحضور رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أحمد أحمد حيث أبدى المحافظة إعجابه بالتجهيزات التي تليق بالحدث العالمي الذي يساهم بشكل كبير فى دعم وتنشيط الحركة السياحية.

 كانت مجموعة الباتروس قد أنهت كل الاستعدادات بداية من استقبال الوفود بمطار الغردقة الدولي وأماكن الإقامة والاحتفال الذي تنقله وسائل الإعلام العالمية تصل إلي 150قناة عالمية حيث تجرى المنافسات بين النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائرى رياض محرز.

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