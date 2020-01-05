  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

فتاة المنصورة: "المتحرشون مش مسلمين واللي اتقبض عليهم أبرياء"

قداس عيد الميلاد- أرشيفية

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية.. غدًا

وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات

وثائق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا في هذه المعلومات

الدكتور علي جمعة

جمعة: سبب واحد وراء انتحار الملحدين

حاتم ذو الفقار

حاتم ذو الفقار.. مات وحيدًا في شقته ودفن بعد 3 أيام

السليماني والمهندس

الحشد الشعبي يعلن إجراءات دفن "المهندس"

محمد الباز

الباز: ولسه عندنا فساد للركب

مساجد المسلمين بالتشيك

" سنقتلكم".. عبارات على مساجد المسلمين في دولة أوربية

كارلوس غصن

قرارات جديدة للقبض على "غصن" بعد هروبه من الإقامة الجبرية

ترامب وخامنئي

دولة خليجية تدعو لحوار بين إيران وأمريكا

مخربون يهدمون تمثال إبراهيموفيتش بمسقط رأسه

الرياضة

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الشرطة تقتل لصًا بـ10 رصاصات في رأسه

#

برلماني: عودة تمثال "ديليسبس" إلى قاعدته يعد سقطة وجرحا للكرامة

#

العثور علي تمثال نادر لـ "رمسيس الثاني" في ميت رهينة

#

دفن شعبان عبد الرحيم في مسقط رأسه بشبرا

وزير الأوقاف

مستقبل وطن

محمد مختار جمعة

تعرض تمثال اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش، للتخريب مجددًا وأزيل من مكانه إلى خارج باحة ملعب مالمو في السويد.

مخربون قاموا باقتلاع أنف التمثال قبل فترة عيد الميلاد لكن الهجوم مطلع هذا الأسبوع كان أعنف، فلم يتبق بقاعدة التمثال سوى القدمين بينما سقطت بقية الجسد على السور المحيط بالتمثال وكُتبت عبارة "ابتعد عن هنا" على الأرض بالقرب من التمثال، وفقا لما ذكرته "رويترز".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ابتعدي عن هذه الأطعمة .. تفقدين 12 كيلو خلال شهرين
» تناول هذه الأطعمة وتخلص من الأرق واضطرابات النوم
» هندي يتحول إلى مليونير بضربة حظ
» " الدرونز" لنقل الدم .. في هذه الدولة
» وزير الأوقاف: لا يوجد تشدد في أي دين
» مخربون يهدمون تمثال إبراهيموفيتش بمسقط رأسه
» الزمالك يتحدى الغيابات أمام أبناء "السيد البدوى"
» محافظ البحر الأحمر يتفقد قاعة احتفال الاتحاد الأفريقي بجوائز الأفضل
» الأهلى يبحث عن تأمين الصدارة على حساب "أف سى مصر"
» هكذا احتفل نجل الفنانة ليلى علوى بعيد ميلادها الـ58
» بعد تهديدات إيران .. هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية