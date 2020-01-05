» وزير الأوقاف: لا يوجد تشدد في أي دين

05 يناير 2020 - 10:18 ص

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه لا يوجد تشدد في أي دين، والمتاجرون بالدين هم من يخلقون هذا التعصب، لافتًا إلى أن تشدد الجماعات المتطرفة يلعب دورًا كبير في تشويه الدين لتفريقهم بين الدين والحكومات وبالتالي التفريق بين الدين والوطن.

وأضاف الوزير في ندوة حزب مستقبل وطن التي عقدت اليوم بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، أن هناك مجموعة من القواعد التي يمكن من خلالها تحقيق الحكم الرشيد وهي 4 أجزاء: تحقيق العدل وهو مسئولية مجتمعية لا تقتصر فقط علي رئيس الجمهورية بل علي الجميع، ومنع كل أنواع الفساد وحرية المعتقدات بما فيها إقامة الشعائر والعمل على قضاء حوائج الناس.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جميع الأديان السماوية جزء من الحل للأوضاع التي نعيشها ولم تكن يومًا سببًا في المشاكل التي نتعرض لها مؤكدًا أن الأديان جاءت لإسعاد الناس وليس لإتعاسهم.