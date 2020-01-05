  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

فتاة المنصورة: "المتحرشون مش مسلمين واللي اتقبض عليهم أبرياء"

قداس عيد الميلاد- أرشيفية

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية.. غدًا

وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات

وثائق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا في هذه المعلومات

الدكتور علي جمعة

جمعة: سبب واحد وراء انتحار الملحدين

حاتم ذو الفقار

حاتم ذو الفقار.. مات وحيدًا في شقته ودفن بعد 3 أيام

السليماني والمهندس

الحشد الشعبي يعلن إجراءات دفن "المهندس"

محمد الباز

الباز: ولسه عندنا فساد للركب

مساجد المسلمين بالتشيك

" سنقتلكم".. عبارات على مساجد المسلمين في دولة أوربية

كارلوس غصن

قرارات جديدة للقبض على "غصن" بعد هروبه من الإقامة الجبرية

ترامب وخامنئي

دولة خليجية تدعو لحوار بين إيران وأمريكا

وزير الأوقاف: لا يوجد تشدد في أي دين

آخر الأخبار

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وزير النقل: مصر تستقبل أكبر مركب عملاقة فى العالم

#

وزير الأوقاف: "حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء"

#

على خلفية التوتر بالخليج.. لافروف يدعو لحوار "بلا اتهامات"

#

وزير الأوقاف للجماعات الضالة: أنتم في جهنم و بئس المهاد

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه لا يوجد تشدد في أي دين، والمتاجرون بالدين هم من يخلقون هذا التعصب، لافتًا إلى أن تشدد الجماعات المتطرفة يلعب دورًا كبير في تشويه الدين لتفريقهم بين الدين والحكومات وبالتالي التفريق بين الدين  والوطن.

وأضاف الوزير في ندوة حزب مستقبل وطن التي عقدت اليوم بعنوان "دور الخطاب الديني الوسطي في بناء الشخصية"، أن هناك مجموعة من القواعد التي يمكن من خلالها تحقيق الحكم الرشيد وهي 4 أجزاء: تحقيق العدل وهو مسئولية مجتمعية لا تقتصر فقط علي رئيس الجمهورية بل علي الجميع، ومنع كل أنواع الفساد وحرية المعتقدات بما فيها إقامة الشعائر والعمل على قضاء حوائج الناس.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جميع الأديان السماوية جزء من الحل للأوضاع التي نعيشها ولم تكن يومًا سببًا في المشاكل التي نتعرض لها مؤكدًا أن الأديان جاءت لإسعاد الناس وليس لإتعاسهم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ابتعدي عن هذه الأطعمة .. تفقدين 12 كيلو خلال شهرين
» تناول هذه الأطعمة وتخلص من الأرق واضطرابات النوم
» هندي يتحول إلى مليونير بضربة حظ
» " الدرونز" لنقل الدم .. في هذه الدولة
» وزير الأوقاف: لا يوجد تشدد في أي دين
» مخربون يهدمون تمثال إبراهيموفيتش بمسقط رأسه
» الزمالك يتحدى الغيابات أمام أبناء "السيد البدوى"
» محافظ البحر الأحمر يتفقد قاعة احتفال الاتحاد الأفريقي بجوائز الأفضل
» الأهلى يبحث عن تأمين الصدارة على حساب "أف سى مصر"
» هكذا احتفل نجل الفنانة ليلى علوى بعيد ميلادها الـ58
» بعد تهديدات إيران .. هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية