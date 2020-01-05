» " الدرونز" لنقل الدم .. في هذه الدولة

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ابتكرت بريطانيا طريقة جديدة لنقل وإيصال عينات الدم وأدوية العلاج الكيميائي التي تحتاجها المستشفيات في حالات الطوارئ من خلال الاعتماد علي الطائرات المسيرة "الدرونز".

وكشفت بريطانيا عن أن ذلك يأتي لاختصار الوقت الضروري بين المستشفيات وعيادات الجراحة العامة ومراكز الطوارئ، إذا نجحت هذه الطريقة يمكن تعميمها في جميع مجالات الخدمات الصحية ما يوفر مئات الملايين من الدولارات سنويا إضافة إلي إنقاذ الأرواح، حسبما نشرت صحيفة" صدى" الإلكترونية.

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