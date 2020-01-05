وثائق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا في هذه المعلومات

05 يناير 2020 - 10:41 ص

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية السرية عن وثائق مسربة تفيد بتحقيقات تمت مع قيس الخزعلي زعيم "أهل الحق"

الوثائق المسربة تم رفع السرية عنها من قبل رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية في أبريل الماضي، وتتضمن الوثائق جلسة تحقيقات مع الخزعلي، والتي تخص جلسة التحقيقات العاشرة في عام 2007، بعد 6 أيام فقط من اعتقاله.

وبحسب الوثاق فقد أعطى الخزعلي للأمريكان أماكن تدريب الفصائل الموالية لإيران وميليشيا بدر وجيش المهدي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى.

يذكر أنه قد ترددت أنباء عن هروب الخزعلي من العراق بعد مقتل سليماني لكنه ظهر في جنازة سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي.