» ابتعدي عن هذه الأطعمة .. تفقدين 12 كيلو خلال شهرين

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متابعات- أمينة عبد العال

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اللحوم المصنعة

الاياف

العديد من طرق التخسيس تنتشر ويحاول تجربتها الكثيرون إلا أن بعضها ينجح والآخر لا يحقق النتيجة المرجوة، إلا أنه من الممكن وببذل مجهود أقل خسران 12 كيلو خلال أشهر بسيطة قد تصل إلى شهرين، بالابتعاد عن بعض الأطعمة.

ومن أهم هذه الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها المقرمشات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة وتناول كمية أكبر من البروتينات لأن تناول كمية كبيرة من البروتين لمدة 12 أسبوعًا يعمل على تسريع فقدان الوزن لأنها تزيد من الشعور بالشبع.

كذلك شرب المياه بكميات كبيرة لأن المياه تعزز من قدرة الجسم على فقدان الوزن بشكل أسرع وآمن، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها تمنح الشعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول.

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