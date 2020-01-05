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حقيقة اصطحاب مبارك لـ"المنتصر بالله" في 225 رحلة طيران

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المنتصر بالله
المنتصر بالله
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علي محمود

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نجل مبارك يستعين بصورة فنان شهير لتوصيل هذه الرسالة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان المنتصر بالله هدف للشائعات بعد ثورة 25 يناير؛ حيث تردد أن الرئيس الأسبق مبارك كان يصطحبه في كل رحلات الطيران لتسليته، موضحًا أن تلك الشائعة لم يكن لها نصيب من الصحة،؛ حيث كشف زميله الفنان أحمد بدير، الذي تردد اسمه أيضًا فى نفس الشائعة، أنهما لم يلتقيا بمبارك إلا مرة واحدة، أثناء زيارة خاصة لمدينة الإنتاج الإعلامي عند افتتاحها، ويومها طلب "بدير" من الرئيس الأسبق أن يركب معه الطائرة ورحب على الفور، وهو ما شجع المنتصر على أن يقول مداعبًا: "ممكن واحد قبطى يركب الطائرة مع الرئيس"، وضحك مبارك.

وأضاف الشناوي،  في مقاله بالمصري اليوم، أنه طبقًا لشهادة "المنتصر بالله في حوار له، بجريدة "الشرق الأوسط" أنه كان الفنان الوحيد الذي تتم دعوته، في عيد ميلاد مبارك، والباقي من رجال الدولة؛ ردًا على ما تم تداوله بعدها بأنه اصطحبه مبارك في 225 رحلة طيران بالتمام والكمال، وكان تعقيب المنتصر: "هو مبارك ح يقضيها كلها في الجو".

وأوضح الشناوي، أن "المنتصر بالله" داهمته عام 2008 إصابة دماغية أدت لمشاكل في الحركة والكلام، لافتًا إلى أن جمال مبارك اتصل به وبأسرته لتقديم ما يلزم، وأكد له المنتصر أنها مستورة، وعرض عليه بعض الأثرياء العرب السفر للعلاج في الخارج، وكانت إجابته الدائمة: "الحمد لله مستورة"، ولم تشر أبدًا السيدة زوجته في المكالمة التليفونية التي أجرتها مؤخرًا إلى أنه ينتظر مساعدة مادية، رغم أنه مع استمرار المعاناة الصحية من المؤكد لم يعد لديه أي مورد رزق.

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