حاكم عسكري أمريكي: صدام كان يمثل ألف سنة من التسلط السني

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العراق

بريمر

صدام

التسلط السني

قال الحاكم العسكري الأمريكي السابق  بول بريمر إننا أسقطنا صدام بعد ألف سنة من التسلط السني على العراق.

وأضاف بريمر من خلال لقاء صحفي  تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي إن لا يعقل أن تتسلط أقلية  سنية في التحكم في البلاد، بداية من الخلافة العباسية ثم الأتراك، ثم المملكة الهاشمية، وصدام.

وأوضح أن تسلط الأقلية السنية على البلاد لمدة ألف سنة هو وضع غير صحيح، لذا فمجرد الإدانة غير كاف.

جاء هذا في رده على سؤال أنكم حولتم الاضطهاد إلى اضطهاد آخر باستبدال السنة بالشيعة في العراق.

يذكر أن بول بريمر كان قد عينه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن حاكما عسكريا على العراق بعد سقوط صدام حسين

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