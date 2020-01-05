» خناقة سعوديتين شهيرتين تشعل مواقع التواصل

05 يناير 2020 - 11:31 ص

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعًا، بعد خلافها مع الفاشينستا بدور الإبراهيم، التي اتهمتها بأنها يمنية وليست سعودية، مدعية بأنها أجرت العديد من عمليات التجميل وتخفي عمرها الحقيقي.

وهاجمت الناشطة السعودية هند القحطاني بدور الإبراهيم في مقطع فيديو عبر موقع "سناب شات"، ليتصدرا بذلك مؤشرات البحث في جوجل .

وقالت "القحطاني" في الفيديو، إنها لن تلفظ اسمها، لأن ذكره يرفع من شأنها، وفق قولها، معتبرة أن هدف الهجوم عليها هو أن يتم ذكر اسمها أمام 2 مليون ونصف متابع، وهذا لن يحدث مطلقا.