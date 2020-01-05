مرتضى منصور: أنا قدوة للشباب

05 يناير 2020 - 11:32 ص

سرد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تفاصيل من الجانب الشخصي بحياته لأول مرة على الهواء، قائلاً: "إن موقفًا مر به في بداية عمله بمنصب وكيل النيابة بعد تخرجه في كلية الحقوق".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام هوانم" المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، قائلاً: "إنه عندما حقق في قضية "قتل" واردة من مدينة مرسى مطروح إلى محكمة الإسكندرية طالب فيها بالإعدام للمتهم بدون أن يطلع على أوراق القضية والمستندات الخاصة بها ما دفع رئيس النيابة بإخباره أنه "فاشل".

وتابع: "تعلمت من هذه التجربة المحرجة وقرأت معظم المراجع القانونية معقبًا: "تحولت بعد ذلك من وكيل نيابة مغرور إلى قدوة للشباب".