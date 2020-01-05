عاشا كالأزواج لمدة عامين.. رواية صادمة لفتاة مع شاب

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إيمان هاني

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روت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، شكوى فتاة أخبرتها بأنها في عمر العشرين وأحبت شاب لمدة عامين حتى أصبحا كالمتزوجين لكنه رافض الزواج منها، معقبة :"قالها الزواج هيضيع الحب اللي بينهم".

وأضافت خلال برنامجها "حكايات نهاد" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس" أن الفتاة أكدت لها أن الشاب يحبها ويساعدها في حل مشاكلها في البيت وفي مذاكرة دروسها في الجامعة".

ونصحت "أبو القمصان" الفتاة بالابتعاد عن هذا الشاب تمامًا، قائلةً لها: "هذا الشاب سيئ جدًا وانتهازي ولا يحبك أبدًا هو فقط يستخدمك في علاقة غير مكلفة له".

وتابعت: "أقنعتها بأن الشاب لن يستطيع تعريفها لأسرته في الوقت الحالي أو المستقبل لكونهم سيظنون بأنك سيئة السمعة ولن يسمحوا له بالزواج منها".

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