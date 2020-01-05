» فيديو نادر لـ إليسا يثير ضجة.. شاهد كيفت تغيرت!

05 يناير 2020 - 12:13 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للفنانة إليسا، وهي بعمر الـ18 عامًا، ما أثار ضجة على السوشيال ميديا، نظرًا لاختلاف شكلها عن الوقت الحالي.

وظهرت إليسا، في مقطع الفيديو، أثناء تقديمها أغنية غيرت حياتي للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية.

وظهرت إليسا بملامح مختلفة عما أصبحت عليه الآن بعد خضوعها لعدد من العمليات الجراحية، في الأنف والفم حيث كانت حينها تبلغ من العمر 18 عامًا.

وانطلقت إليسا نحو العالم الغناء عام 1998 عندما قدمت أول ألبوم لها بدي دوب وحققت شهرة واسعة آنذاك، ولقبت بـ ملكة الإحساس.

وانضمت إليسا إلى شركة روتانا في 2004 وقدمت معها ما يقارب من 8 ألبومات غنائية، وفي طريقها لإطلاق ألبوم جديد.