» فنانة شهيرة تعلن استئصال الرحم وتفاجئ متابعيها

05 يناير 2020 - 12:21 م

فاجأت الفنانة السورية، صفاء سلطان، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بإعلانها عن استئصال الرحم، موضحة آخر تفاصيل حياتها الصحية.

وكتبت صفاء سلطان عبر حسابها على "إنستجرام"، منشور، قالت فيه: "شكرًا من كل قلبى لكل حدا سأل عن صحتى ولكل يلى وقفوا جنبى من أهلى ورفقاتى، أنا ما حبيت أشغل بالكن، حاليًا أنا صحتى ممتازة وعم أستعد للتصوير".

وأضافت: "أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله، بدعواتكم صرت أحسن وبمحبتكم بكبر وبتشجيعكم بستمر، بحبكم كتير".

وتبدأ صفاء سلطان، التحضير لمسلسلها الجديد "سوق النسوان"، الذى يشاركها البطولة بسام كوسا، سلوم حداد، أسعد فضة، فادى صبيح، وفاء موصللى، شمس الملا، وتدور أحداثه حول الحياة فى مدينة دمشق خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضى.





