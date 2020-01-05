تطعيم «الأهلى» ضد الملاريا قبل رحلة زيمبابوى

05 يناير 2020 - 01:02 م

قام الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بتطعيم اللاعبين والجهاز الفني بمصل الملاريا خلال الـ48 ساعة الماضية، قبل رحلة السفر إلى زيمبابوى والمقرر لها فجر 8 يناير الجارى، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير بالجولة الرابعة لدوري المجموعات بأبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة أف سي مصر في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بمجموعته برصيد 6 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في عدد النقاط.