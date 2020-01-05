قليل البخت.. لصوص يعثرون على بقايا جثث في سرقة مركز طبي

05 يناير 2020 - 01:17 م

تعرض لصان بمدينة إنجليزية لمفاجأة غير متوقعة، أثناء محاولتهما سرقة مستودع تابع لمركز طبي مهجور.

تفاصيل الواقعة تعود بعدما، أغلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية منشأة طبية في مدينة "نورث تاينسايد" بمقاطعة "تاير وير" الإنجليزية منذ عام تقريبًا، وظل المركز الطبي مهجورًا طوال هذه المدة، ما أوحى للصوص بفكرة التسلل إلى المركز، لربما عثرا على بعض العقاقير الطبية أو الأجهزة والأدوات الطبية المهملة، بحسب ما نشرته صحيفة "Daily Mail " الإنجليزية.

وبالفعل تسلل اللصان للمبنى مرتين في يومين متتاليين، تمكنا في المرة الأولى من الهرب من حارس المبنى، الذي رآهما على شاشة المراقبة بحجرة الأمن، وأخذا معهما كميات كبيرة من العقاقير.

وفى اليوم التالي، حاولا الحصول على المزيد، إلا أن رجال الشرطة كانوا في انتظارهما، حيث ألقوا القبض على أحد اللصين داخل المبنى، بينما تم القبض على الآخر في شارع قريب من المركز، بعد مطاردة من قوات الشرطة.

اللصان فتشا في كميات كبيرة من الأكياس المختلطة، التي كان بعضها يحتوى على عقاقير مخزنة والبعض الآخر على بقايا من العمليات الجراحية وعلى الرغم من الرائحة الكريهة للمكان، إلا أنهما أصرا على التفتيش في أكثر من مكان عن أكبر كمية ممكنة من العقاقير، ما رفع من احتمالات تعرضهما لعدوى خطيرة.