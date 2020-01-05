بعد مقتله.. أول صورة لسارق منزل نانسي عجرم

05 يناير 2020 - 01:41 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسارق منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، فجر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر لبنانية مطلعة بالتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، سوري الجنسية، قد دخل فجر اليوم الأحد، ملثمًا إلى فيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

وتمكن السارق من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلحًا بمسدس ساعده على إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهددًا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويسارا، وعندما أصر على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله.