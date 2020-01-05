الكنيسة القبطية بالكويت تعلن موعد قداس عيد الميلاد

05 يناير 2020 - 02:01 م

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالكويت، أنها سوف تقيم القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد، بكنيسة مار مرقس بمنطقة "حولي"، مساء غدٍ الإثنين.

وقالت الكنيسة، في بيان اليوم الأحد، إنه سيجرى استقبال الضيوف والمهنئين، ابتداء من التاسعة من صباح بعد غدٍ الثلاثاء، حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وقدم راعي الكنيسة القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، الشكر والمعايدة للشعبين المتحابين المصري والكويتي، متمنيًا المزيد من الأمن والاستقرار لجميع شعوب الأرض، وأن يعم السلام والطمأنينة في أرجاء العالم.