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قطار يحطم سيارة نصف نقل بخط "القاهرة- أسوان"

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مزلقان بلانة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتحام سيارة نصف نقل تحمل لوحة معدنية رقم (6439 ص و ط) مزلقان بلانة، بالكيلو 100/846 بخط "القاهرة - أسوان" وهو مغلق بجنازير، وشغال أجراس وأنوار، وتحت حراسة من السكة الحديد؛ وذلك بعد غلق المزلقان لمرور قطار 2014 مكيف "القاهرة – أسوان"؛ ما أدى إلى اصطدام القطار بها، ولم ينتج عن الحادث إصابات، أو وفيات.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنه بالمعاينة تبين نزول سائق السيارة منها أثناء حجز المرور على المزلقان؛ ما أدى إلى انحدار السيارة، واصطدامها بجرار القطار، وعليه تم سحب العربة لمسير القطارات.

وتناشد الهيئة السادة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وقواعد وتعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات؛ وذلك للحفاظ علي أروح الأشخاص وممتلكاتهم.

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