الكهرباء: دي مشكلة لازم نعترف بيها

05 يناير 2020 - 02:45 م

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مجلس الوزراء صاحب القرار في السماح بتركيب عدادات بكود أو رقم".

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن هذا العداد لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، ولكنه مجرد آلية لدقة حساب الاستهلاك الكهربائي".

وتابع: أنه سيتم نشر آليات التقديم على العدادات الكودية خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن حصر حجم سرقة التيار الكهربائي ليس معروفا بدقة، وتسبب خسائر مادية كبيرة، معقبا: "سرقة الكهرباء مشكلة لازم نعترف بيها".