وزير الدفاع: يهنئ البابا "تواضروس" بمناسبة عيد الميلاد

05 يناير 2020 - 02:48 م

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

وقال: "وأود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالًا واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد".

وأضاف: "كما أنني أشيد في هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب".

واختتم: "بارككم الله ورعاكم؛ وكل عام وقداستكم بخير".