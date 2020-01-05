مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام طنطا

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طنطا

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم على ملعب غزل المحلة،  ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد صبحي في حراسة المرمى

محمد عبد الغني - محمد عبد السلام-  احمد عيد  - عبد الله جمعه في خط الدفاع

محمد حسن - يوسف أوباما - محمد اوناجم -  كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من :-

محمد عواد - حسام عبد المجيد - علاء يحيي - احمد زيزو - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي- امام عاشور


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