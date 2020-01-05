مفاجأة صادمة.. غياب «صلاح» عن حفل الأفضل في إفريقيا

05 يناير 2020 - 04:50 م

أرسل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، اعتذرًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الحضور لحفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2020، حسبما كشفت مصادر مُقربة من اللجنة المنظمة.

وجاء اعتذار محمد صلاح نظرا لتواجد والدته بصحبته في إنجلترا حيث يسعى كامل أبو على رئيس منطقة سهل حشيش وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإقناعه بضرورة الحضور.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

أما قائمة أفضل لاعب داخل القارة السمراء فشهدت تواجد طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب الوطني، برفقة الجزائري يوسف البلايلى نجم الترجى السابق والتونسي أنيس البدري لاعب الترجى الحالى.