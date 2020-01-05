رسالة للسعودية كانت بحوزة "سليماني" أثناء مقتله

05 يناير 2020 - 04:52 م

كشف عادل عبد المهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عن مفاجأة مدوية، بشأن رسالة كانت بحوزة اللواء الإيراني قاسم سليماني قائم الحرس الثوري السابق أثناء قصفه بغارة أمريكية.

وقال "عبد المهدي" في كلمة ألقاها اليوم الأحد أثناء جلسة يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم، إن "سليماني" كان يحمل رسالة مكتوبة إلى السعودية.

وذكر رئيس الوزراء العراقي في الجلسة التي عقدت لمناقشة إخراج القوات الأمريكية من أراضي البلاد، أن الرسالة التي جاء بها سليماني إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد الجانب الإيراني على رسالة أخرى من السعودية أوصلتها بغداد إلى طهران سابقا بهدف "تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة".

وقال إن سليماني كان على موعد معه في الساعة الـ8:30 من يوم اغتياله ليسلمه الرد الإيراني.

وقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد من مسؤولين إيرانيين وعراقيين بغارة أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.