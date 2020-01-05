» بعد التهديد.. وزير إيراني: «ترامب مثل داعش وهتلر وجنكيز»

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حسن علام- متابعات

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قاسم سليماني

وزير

شبه وزير الإتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكلا من «داعش وجنكيز خان وهتلر»، معتبرًا أن جميعهم يكرهون الثقافات.

وغرد الوزير الإيراني عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلًا:«ترامب مثل داعش ، مثل هتلر ، مثل جنكيز!، جميعهم يكرهون الثقافات»، مضيفًا: « ترامب إرهابي يرتدي بذلة ».

جاء ذلك ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي بضرب 52 موقعًا إيرانيًا إذا هاجمت إيران الأمريكيين أو الأصول الأمريكية بعد ان وعد خامنئي بالانتقام الشديد وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام يوم الجمعة.




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