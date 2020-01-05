كأس إنجلترا.. بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون

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ليفربول

إيفرتون

صلاح

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون في بطولة كأس الانجليزي.

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