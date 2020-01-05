«السيسي» يشدد على هذا الأمر الهام

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حسن علام- متابعات

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الرئيس السيسي

هيكل

المتحدث باسم الرئاسة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على دور الإعلام المهم في تشكيل الوعي.

وأشار الرئيس، إلى أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن وفي عرض كافة الآراء وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر. 

كما وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادراً على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.


كما أوضح أسامة هيكل تطلع وزارة الدولة للإعلام لتحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والخبرات البشرية التي تذخر بها مصر في مجال الإعلام، وتعزيز آليات ومعايير الانتقاء والتدريب والتطوير المؤسسي للكوادر الوطنية.

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