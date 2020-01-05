«مينامينو» يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون

05 يناير 2020 - 05:34 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل الريدز أمام إيفرتون، في ديربي المرسيسايد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ميلنر، جوميز، فيليبس، ويليامز.

خط الوسط: لالانا، شيريفيلد، جونز.

خط الهجوم: إيليوت، مينامينو، أوريجي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كيليهر، ماني، هندرسون، تشامبرلين، بروستر، هوفر، العروسي.