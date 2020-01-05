أول تحرك إيراني رسمي ردًا على اغتيال "سليماني"

05 يناير 2020 - 05:55 م

في أول تحرك إيراني رسمي، ردًا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، إن إيران تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، بشأن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وذكر موسوي، في مؤتمر صحفي، "بدأت وزارة الشؤون الخارجية بالفعل تدابير سياسية وقانونية ودولية، بما في ذلك على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد، اليوم الأحد، أن نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا بدأت.

وقال ظريف، في تغريدة على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاءت أمريكا أم أبت، فقد بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".

وقتل "قاسم سليماني" في غارة أمريكية استهدفت موكبة في مطار بغداد الجمعة، ما أدى لمقتله و7 آخرين من قيادات الحشد الشعبي في العراق.