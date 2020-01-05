مريام فارس: "بن سلمان" حقق حلمي

05 يناير 2020 - 06:16 م

أشادت المطربة اللبنانية، ميريام فارس، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن في عهده حدث الكثير وحقق حلمها بالغناء في صحراء المملكة العربية السعودية، أمس السبت، ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض".

وأضافت خلال مقابلة على هامش الحفل، لفضائية "روتانا" السعودية عن سعادتها البالغة لإحيائها الحفل، لافتة إلى أن هذه أول مرة تغني فيها بالصحراء، وأضافت أنها فكرة رائعة من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.