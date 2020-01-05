شاهد.. والدة "صلاح" تخطف الأنظار في أول ظهور لها

05 يناير 2020 - 06:20 م

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع والدته لأول مرة.

وظهر في الصورة ابنته مكة ووالدته وشقيقه، وقال البعض أن أسرته في زيارة له بلندن.

ونالت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتمسك اللاعب بأسرته واعتزازه بها، كما أثنى النشطاء على والدة "صلاح" التي ظهرت في زي محتشم متواضع غير مستخدمة لأي أدوات تجميل، وهو ما أشاد به النشطاء.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أكثر اللاعبين الأعلى أجرا في الريدز.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن محمد صلاح يتصدر قائمة الأعلى أجرا في ليفربول، حيث يتقاضى 200 ألف إسترليني أسبوعبا، و10 ملايين و400 ألف إسترليني سنويا، أي ما يعادل 218 مليون جنيه سنويا تقريبا.