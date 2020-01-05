شاهد.. أول تعليق لـ"نانسي عجرم" على قتل زوجها "لص"

05 يناير 2020 - 06:25 م

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، للتعليق على حادثة مقتل لص داخل فيلتها على يد زوجها كان يحاول سرقة منزلها، مطمئنة الجمهور عليها بعد أن تعرضت لإصابة خفيفة.

وفي تصريحات لفضائية "إم تي في" اللبنانية، قالت نانسي عجرم" في البداية أود أن اطمئن جمهوري ومن سأل عني.. أنا بخير والشيء الأهم أن عائلتي بخير وأولادي بخير".

وتعرضت نانسي عجرم لإصابة في قدمها، بعد تعرض منزلها لسطو مسلح من أحد اللصوص.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن السارق تمكن من التسلل ليلا إلى داخل المنزل مسلحا بمسدس، تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه، رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينا ويسارا، وعندما أصر على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله.

