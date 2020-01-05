«فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام إف سي مصر.. و«كهربا» بديلًا

05 يناير 2020 - 07:02 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمباراة إف سي مصر المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة فى الجولة 12 من مباريات الدوري العام.

ويضم تشكيل للأهلي كلاً ، من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.



خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة».





خط الهجوم: جيرالدو، أجايي، مروان محسن.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمود متولي، ، أحمد الشيخ، وليد سليمان، أزارو، ولأول مرة محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر.